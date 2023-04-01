Орловцам напомнили об опасности железной дороги

В регионе проходит профилактический месячник «Внимание, переезд».

В Орловской области сразу несколько ведомств совместными усилиями проводят профилактический месячник «Внимание, переезд». Одно из таких мероприятий прошло на территории Урицкого района. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, полицейские и представители других заинтересованных ведомств провели рейдовое мероприятие, в рамках которой они напомнили водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. В рейде приняли участие сотрудники отделения ГИБДД по Урицкому району, представители Орловской дистанции пути, Орловской транспортной прокуратуры и администрации Урицкого района.

«В рамках мероприятия организаторы побывали на железнодорожных переездах, сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о соблюдении Правил дорожного движения при пересечении переездов и раздавали тематические памятки, — рассказали в УГИБДД. — Маленьким участникам дорожного движения в рамках профилактического мероприятия вручали сладкие апельсины и напоминали об осторожности на дороге. Сотрудники ГИБДД обратились к жителям с призывом не допускать нарушений Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов».

Железнодорожные пути даже по закону считаются местом повышенной опасности. Об этом свидетельствует и официальная статистика. Согласно ей на территории Орловско-Курского региона Московской железной дороги только за последние пять лет было травмировано 64 человека, из них 46 человек травмированы смертельно. Отметим, что было зарегистрировано два случая детского травматизма.

Основной причиной подобных происшествий, как говорят специалисты, является несанкционированное хождение по железнодорожным путям, переход железнодорожных путей в неустановленном месте и несоблюдение правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. По правилам, проезд и переход через рельсы допускается только в установленных и оборудованных для этого местах по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, переездам, путепроводам и т.д.

«При этом необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и железнодорожниками, — говорится в памятке, распространяемой в ходе проведения профилактической акции. — Категорически запрещается подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы, бежать по ней рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, устраивать вокруг него подвижные игры, прыгать с платформы на пути, проходить по переезду при запрещающем сигнале независимо от наличия и положения шлагбаума».

ИА «Орелград»