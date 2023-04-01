Орловские мэры отчитались о работе в условиях новой реальности

Свои отчеты представили главы крупнейших городов региона.

В Орловской области стартовала череда отчетов глав местных администраций перед депутатами и общественностью о работе в 2022 году. Так, депутаты Ливенского горсовета утвердили отчет главы города Сергея Трубицина. Краткая версия его доклада уже опубликована на сайте мэрии. Глава города отметил, что численность населения Ливен по состоянию на 1 января 2022 года составила 46 779 человек.

«Ливенским предприятиям в условиях санкционного давления удается показывать хорошие темпы производства, выстраивать новые логистические цепочки и осваивать новые рынки сбыта, — отметил Сергей Трубицин. — На крупных и средних предприятиях города трудятся 12 248 человек, из них 43 процента занято в промышленном секторе экономики. Зарплата на крупных и средних предприятиях города выросла на 16,3 процента и составила 36 675 рублей. Уровень регистрируемой безработицы сократился на 0,2 процента и составил на 1 января 2023 года 0,4 процента».

За период с 2017 по 2022 год бюджет города увеличился на 37,6 процента, или на 361,8 миллиона рублей. Работа промышленных предприятий, малого бизнеса позволила сохранить социальную стабильность и положительную динамику развития города. Впервые за много лет бюджет 2022 года был принят сбалансированным, отметил также глава Ливен. В отчетном периоде на территории города в бюджеты всех уровней поступило 2,4 миллиарда рублей. Из них в городской бюджет было перечислено 18,1 процента от общих поступлений доходов.

Глава Мценска Николай Кочетаев в своем отчете, заслушанном депутатами Мценского горсовета, в числе положительных тенденций социально-экономического развития моногорода назвал сохранение инвестиционной активности субъектов городской экономики, стабильной ситуации на рынке труда и поступательного развития потребительского рынка.

«Продолжалась реализация важных социальных проектов в городе, планов по повышению уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города, — подчеркнул мценский градоначальник. – Базовой составляющей экономики города по-прежнему остается промышленность, поскольку лишь наличие устойчивого роста в данном секторе является гарантом наполняемости бюджета и обеспечения на этой основе социальной стабильности».

Он также напомнил, что в марте 2022 года предприятия промышленного комплекса столкнулись с новыми вызовами, связанными с введением экономических санкций в отношении ряда юридических лиц, ведущих деятельность на территории Российской Федерации. По словам Кочетаева, на предприятиях промышленного комплекса возникали риски роста цен на сырье, материалы, запасные части, задержка их поставок, корректировка ранее полученных заказов.

«Прекратила свою деятельность компания АО «Межгосметиз-Мценск», причиной названы логистические сложности, появившиеся после введения странами Запада и США санкций против России, — подчеркнул глава города. — Несмотря на имеющиеся трудности, ведущие предприятия города продолжают работать. Темп роста объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств в 2022 году составил по сравнению с 2021 годом – 131,3 процента, отгружено продукции на сумму 11,577 миллиарда рублей. Увеличение объемов отгруженной продукции связано с ростом объемов производства пищевых продуктов (135,4 процента к январю-декабрю 2021 года) и металлургической продукции (108,4 процента к 2021 году)».

ИА «Орелград»