Схемы нелегального оборота продуктов вскрыли на Орловщине

1.4.2023 | 15:00 Новости, Происшествия

О разоблачении подозрительных торговцев рассказали в Россельхознадзоре.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный выступил с любопытным докладом на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Пресс-служба указанного ведомства обнародовала основные тезисы его выступления. Так, Евгений Черный отметил, что на фоне сокращения проверочной деятельности контролировать ситуацию при обороте продукции АПК на внутреннем рынке помогают новые электронные инструмента, в частности такие государственные информационные системы, как ФГИС «Меркурий»

Специальные мониторинговые группы отслеживают информацию, которая вносится в эту систему, и выявляют подозрительные каналы. Так, в 2022 году и в первые месяцы текущего года в результате такого мониторинга было выявлено 18 так называемых фантомных площадок, которые нелегально вводили в оборот продукты животного происхождения. Кроме того, сотрудники ТУ Россельхознадзора вскрыли 15 схем легализации и нелогичных перемещений по территории Орловской области более 200 тонн подконтрольных грузов.

«Так, в январе этого года в Орловском районе было установлено предприятие ООО «Мастерторг», которое за два месяца выработало 51 тонну молочной продукции из одного килограмма сырья, — такой пример привели в ведомстве. — Выяснилось, что в качестве сырья производитель использовал сливочное масло, поступившее с фантомной площадки города Москвы. Более того, само предприятие ООО «Мастерторг» было признано фантомным и исключено из ФГИС «Цербер» по причине отсутствия фактического осуществления деятельности по адресу регистрации».

Евгений Черный добавил, что вся информация о выявленных подозрительных схемах и фантомных площадках доводится до правоохранительных и налоговых органов. Указанное в примере предприятие станет предметом обсуждения и на следующем заседании региональной комиссии, члены которой запросили у правоохранителей и налоговиков справку о проделанной в отношении сомнительного производителя работе.

ИА «Орелград»

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