В Ново-Образцово отремонтируют дороги

Глава региона побывал на месте и пообщался с жителями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился отремонтировать дороги в коттеджном поселке Ново-Образцово Орловского муниципального округа. Соответствующие поручение он дал после поездки в поселок 31 марта.
Проработкой этого вопроса займется департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона. Ведомству, в частности, предстоит определить средства экономии, которые можно направить на ремонт основных дорог уже в этом году, сообщила пресс-служба главы региона.
ИА «Орелград»