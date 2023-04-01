В Ново-Образцово отремонтируют дороги

Глава региона побывал на месте и пообщался с жителями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился отремонтировать дороги в коттеджном поселке Ново-Образцово Орловского муниципального округа. Соответствующие поручение он дал после поездки в поселок 31 марта.

Проработкой этого вопроса займется департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона. Ведомству, в частности, предстоит определить средства экономии, которые можно направить на ремонт основных дорог уже в этом году, сообщила пресс-служба главы региона.

ИА «Орелград»