В Орловской области ограничили выдачу лицензий на оружие

Оружейную лицензию не смогут получить люди с криминальным прошлым.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области разъяснили нюансы очередных изменений, внесенный в федеральный закон об оружии. В частности, с 29 марта 2023 года начали действовать сразу несколько новых норм. Прежде всего, они касаются введения ограничений. Например, как уточнили в орловской Росгвардии, теперь не все смогут оформить лицензию на приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.

Так, ее не получат: подозреваемые и обвиняемые в совершении умышленного преступления; освобожденные от уголовной ответственности судом за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа; имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление; имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«Также не получат лицензии граждане, привлекаемые ранее к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения, — рассказали в силовом ведомстве. — Для данной категории ограничения будут действовать два года со дня вступления решения суда в законную силу».

Кстати, с 29 марта 2023 года срок рассмотрения заявлений для впервые получающих лицензию на оружие граждан увеличен до 30 дней. Также орловцев предупреждают о том, что отныне сотрудники Росгвардии имеют право инициировать проведение спецпроверок. Причем эти мероприятия могут затрагивать как впервые обратившихся в органы заявителей, так владельцев гражданского оружия и боеприпасов, которые уже давно стоят на учете. Запросы росгвардейцы будут направлять в органы внутренних дел и Федеральной службы безопасности по месту жительства потенциального владельца оружия.

«При отсутствии рисков владения оружием росгвардейцам не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса направляется положительное заключение, — говорят в орловской Росгвардии. — Отрицательное заключение с последующим запретом на приобретение оружия и боеприпасов действует два года, также законом предусмотрено обжалование отказа в выдаче лицензии в судебном порядке. Если отрицательное заключение спецпроверки вынесено в отношении гражданина, являющегося владельцем оружия и боеприпасов, то его разрешение будет аннулировано, оружие – изъято».

ИА «Орелград»