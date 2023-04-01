В суд передано дело орловцев, угонявших машины для ночных покатушек

1.4.2023 | 11:09 Новости, Происшествия

Авто потом находили без повреждений и возвращали владельцам.

СУ СК России по Орловской области сообщает о завершении расследования уголовного дела об угонах машин на территории Орла. Фигурантами стали двое жителей областной столицы. В октябре 2022 года молодые люди угнали три машины отечественного производства в Железнодорожном и Северном районах. Покатавшись, злоумышленники оставляли автомобили. Никаких повреждений  машины не получали. Их возвращали владельцам.

Когда угонщиков нашли, молодые люди признались в содеянном и заявили, что раскаиваются. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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