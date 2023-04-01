В суд передано дело орловцев, угонявших машины для ночных покатушек

Авто потом находили без повреждений и возвращали владельцам.

СУ СК России по Орловской области сообщает о завершении расследования уголовного дела об угонах машин на территории Орла. Фигурантами стали двое жителей областной столицы. В октябре 2022 года молодые люди угнали три машины отечественного производства в Железнодорожном и Северном районах. Покатавшись, злоумышленники оставляли автомобили. Никаких повреждений машины не получали. Их возвращали владельцам.

Когда угонщиков нашли, молодые люди признались в содеянном и заявили, что раскаиваются. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд.

ИА «Орелград»