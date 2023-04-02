Двоих орловцев осудили за самоуправство

Жители Залегощенского района разыграли драку ради денег.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел необычное уголовное дело о самоуправстве. То есть речь идет о самовольном, вопреки установленному законом порядку совершении действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Отметим, что в данном случае самоуправство было совершено с применением насилия. Подробности сообщила пресс-служба районного суда.

На скамье подсудимых оказались два гражданина. Было установлено, что летом 2022 года потерпевший похитил из кошелька одного из подсудимых 5000 рублей. Затем вор признал кражу денег, но на протяжении длительного времени уклонялся от их возврата. И тогда подсудимые, желая возвратить похищенные денежные средства, решили его напугать, разыграв перед ним драку между собой. При этом о потерпевшем они «не забыли» и поочередно поколотили и его самого. После этого один из подсудимых «самовольно завладел» мобильным телефоном потерпевшего, пообещав вернуть мобильник, когда тот отдаст ему деньги.

«Свою виновность в совершении преступления подсудимые признали полностью и раскаялись в содеянном, что подтвердили своими публичными извинениями, принесенными потерпевшему после совершения преступления и в судебном заседании», — уточнили в пресс-службе районного суда.

Оба подсудимых были признаны виновными и получили условные сроки лишения свободы – на 1 год 8 месяцев и на 1 год 10 месяцев. Им также дали испытательные сроки, в течение которых они должны своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»