Любителя каннабиса осудили под Орлом

Местный житель получил свою первую судимость за хранение растительного наркотика.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области, ранее не судимому местному жителю назначено наказание за наркопреступление. Судом было установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. Его действия были квалифицирован по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Он сам собрал урожай дикорастущей конопли, изготовил из нее каннабис и незаконно хранил у себя дома для личного потребления.

Поскольку это было первое преступление в «карьере» любителя каннабиса, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком три года, в течение которого он своим поведением должен доказать обществу факт исправления. Также суд возложил на него обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и являться в этот орган на регистрацию в установленное время один раз в месяц.

«Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в отношении осужденного оставлена без изменения, — отметили в пресс-службе районного суда. — Приговор в законную силу не вступил».

Тем временем, прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о попытке сбыта крупной партии наркотиков. Оно заведено в отношении гражданина Узбекистана, который обвиняется по части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в особо крупном размере).

«По версии следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с лицами, уголовное преследование которых выделено в отдельное производство, о незаконном сбыте наркотических средств посредством разовых тайников-закладок, — сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. — В январе 2023 года мужчина получил от соучастников преступления сведения о местонахождении синтетического наркотического средства общей массой более 100 граммов, которое пытался сбыть бесконтактным способом на территории Орла и Орловского муниципального округа».

В ведомстве добавили, что, по версии следствия, довести преступный умысел до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, а обнаруженное у него наркотическое средство было изъято из незаконного оборота. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Заводским районным судом города Орла.

ИА «Орелград»