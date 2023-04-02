Орловец получил три года колонии после пьяной драки

Суд оценил действия мужчины как причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела в апелляции и оставила без изменения обвинительный приговор, который ранее вынес Покровский районный суд. В соответствии с вердиктом ранее судимый местный житель района был признан виновным и осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни человека. Поясним, что судили его по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщила пресс-служба Покровского районного суда, преступление было совершено в конце 24 сентября 2022 года. Было установлено, что подсудимый в тот день вместе с потерпевшим и другими приятелями в помещении кухни частного дома употребляли спиртные напитки. В ходе застолья между подсудимым и потерпевшим произошла словесная ссора, в ходе которой они взаимно оскорбляли друг друга и использованием нецензурной брани.

«Затем подсудимый правой и левой руками, сжатыми в кулак, нанес потерпевшему не менее четырех ударов в область грудной клетки, в результате чего у потерпевшего произошли переломы ребер и костей грудины с повреждением левого легкого, — следует из сообщения пресс-службы суда. — В результате противоправных действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека».

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд первой инстанции учел не только обстоятельства дела, но и личность подсудимого, уже имевшего криминальное прошлое. В результате он назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда первой инстанции был обжалован в апелляции, однако последняя не нашла оснований для его изменения.

ИА «Орелград»