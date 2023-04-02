Сотни орловских газопроводов не имеют владельцев

Стали известны данные о масштабах бесхозяйной недвижимости в регионе.

В Орловской области по состоянию на 1 октября 2022 года права государственной, муниципальной собственности были зарегистрированы на 1314 объектов газоснабжения из 3730 имеющихся. В число незарегистрированных объектов на тот момент входило 1159 объектов, внесенных в реестр муниципальной собственности, но в настоящее время не имеющих свидетельств о регистрации права собственности, не являющихся фактически бесхозяйными. Такие данные приводит правительство региона.

«В Орловской области работа по выявлению и регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты газоснабжения ведется муниципальными образованиями на постоянной основе с 2011 года, — отмечают при этом областные власти. — Мероприятия по регистрации прав собственности на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйные объекты, продолжаются».

Тем временем в администрации города Мценска сообщили, что в 2022 году право собственности зарегистрировано на 25 объектов муниципальной казны (в том числе на 9 бесхозяйных), право хозяйственного ведения — на один объект, право оперативного управления — на три объекта. В ходе проведения работ по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, в городе за год было выявлено 17 бесхозяйных объектов недвижимости.

«В управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области на учет поставлено 10 бесхозяйных объектов, — сообщили мценские власти. — На девять бесхозяйных объектов зарегистрировано право собственности муниципального образования «Город Мценск».

ИА «Орелград»