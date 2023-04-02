Суд вернул племяннику квартиру умершего дяди

В Хотынце суд разобрался в перипетиях наследственного дела.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело по иску одного гражданина к другой гражданке о признании завещания и договора дарения недействительными, а также о применении последствий недействительности сделки и признании права собственности на недвижимость за истцом. Суду пришлось вникнуть в непростые семейные взаимоотношения.

В обоснование иска истец указал, что недавно умер его дядя, который при жизни составил завещание в его пользу. В состав наследства входила и дядина квартира. Однако уже после смерти наследник получил выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Тут он с удивлением узнал, что владельцем завещанной ему квартиры является вовсе не он, а некая гражданка, которая осуществляла уход за его родственником.

Сам дядя в последние годы жизни, как указал истец, не был способен понимать значение своих действий и руководить ими. Именно поэтому наследник просил признать сделку, заключенную между дядей и его сиделкой, недействительной. Ответчица в судебном заседании исковые требования не признала.

«По делу по ходатайству истца была проведена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза состояния здоровья наследодателя, — сообщает пресс-служба районного суда. — Согласно заключению комиссии экспертов наследодатель не мог понимать значение своих действий и руководить ими. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме: признал недействительным завещание, удостоверенное нотариусом, признал недействительным договор дарения квартиры наследодателем, применил последствия недействительности сделки. Решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»