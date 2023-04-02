В Орле рецидивист попался на краже кухонной утвари

Жертвой преступника стал его собственный знакомый, забывший закрыть дверь дома.

В Орле ранее судимый местный житель по приговору Северного районного суда получил срок за кражу кухонной утвари, который он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Подробности сообщила пресс-служба районного суда. Из материалов уголовного дела следует, что преступление рецидивист совершил в начале апреля 2022 года. В тот день он решил обворовать своего знакомого. Мужчина знал, что приятеля в определенное время не будет дома, и решил тайно похитить его имущество.

Злоумышленник подготовился, в частности, предусмотрительно надел перчатки. Он подошел к входной двери дома, которая по бокам была забита гвоздями. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, преступник с силой рванул дверь за ручку на себя и тем самым взломал ее. Пройдя на кухню, он обнаружил там кухонную утварь, а именно: шесть чугунных сковородок, набор столовых приборов на 12 персон, алюминиевый чайник, пять кастрюль и шесть комплектов конфорок для газовой плиты. Сложив все это добро в полиэтиленовый мешок, который также нашелся на кухне чужого дома, орловец покинул место преступления.

По подсчетам суда и следствия, в результате вышеуказанных действий подсудимый причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 7181 рубль. Подсудимый в судебном заседании свою вину признал частично, поскольку не был согласен с количеством похищенного имущества. Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, мужчина получил три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор был обжалован в апелляции, осужденный просил снизить назначенное наказание, — рассказали в пресс-службе Северного районного суда. — В обоснование указывал, что приговор суда первой инстанции чрезмерно суров, так как он раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием, явился с повинной, однако при назначении наказания суд это не учел в полной мере. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы осужденного».

ИА «Орелград»