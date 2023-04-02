В Орле в случае смены губернатора изменят инвестдекларацию

Губернатор Андрей Клычков в обновленной редакции утвердил Инвестиционную декларацию Орловской области.

Согласно новой версии документа, ответственными за реализацию являются региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности и акционерное общество «Корпорация развития Орловской области». Декларация утверждена на срок 5 лет. В случае смены губернатора Орловской области допускается внесение изменений в декларацию без ухудшения условий ведения инвестиционной деятельности в регионе.

Сам документ был разработан в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Орловской области, направленного на повышение качества жизни населения, формирования благоприятного инвестиционного климата, достижения национальных целей развития РФ, утвержденных указом президента в 2020 году на период до 2030 года, и др. Так, одной из главных целей объявлено увеличение реального роста инвестиций в основной капитал (в качестве вклада в достижение национальной цели развития) на 70 процентов до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года.

Еще одна цель — обеспечение достижения валового регионального продукта 582 миллиарда рублей к 2030 году. Также Инвестиционная декларация предусматривает ежегодное повышение уровня доходов населения по социально-экономическим показателям. Решить последнюю из этих задач предполагается за счет сохранения действующих и создания новых рабочих мест, индексации на уровень сложившейся инфляции заработной платы в бюджетной сфере и в реальном секторе экономики, а также пенсий.

Основными направлениями инвестиционной политики Орловской области объявлены: формирование благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной активности; обеспечение комплексной региональной государственной поддержки инвестиционной деятельности, проактивной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов и проектных инициатив; приоритетная поддержка инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение в ключевых отраслях экономики; снижение административных барьеров при реализации инвестиционной деятельности; инфраструктурное и кадровое обеспечение реализации инвестиционной деятельности, а также обеспечение информационной открытости.

Также декларация устанавливает базовые принципы взаимодействия органов власти и органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. Основным из них должен стать принцип равенства — недискриминирующий подход ко всем бизнесменам и инвесторам в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов. Еще одним принципом стала сбалансированность интересов – учет интересов Орловской области, органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

ИА «Орелград«