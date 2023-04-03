Областную прокуратуру встревожила статистика краж

Раскрываемость краж обсудили участники совещания главных правоохранителей региона.

В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина прошло Координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры. Главным вопросом повестки дня стало состояние работы правоохранительных органов области по профилактике, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с тайным хищением имущества. Иными словами, речь шла о кражах, статистика которых вызывает некоторую тревогу.

Например, Алексей Тимошин отметил в своем выступлении, что хотя правоохранители и проводят определенную работу, принимаемых мер недостаточно, поскольку краж в Орловской области по-прежнему совершается много. Согласно озвученной статистике, в 2022 году их было зарегистрировано 2759. Они составили треть от всех зарегистрированных в регионе преступлений. Сохраняет актуальность и вопрос их раскрываемости, в прошлом году она составила всего 39,6 процента.

«Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений анализируемой категории показал, что во многом данные преступления стали возможными ввиду отсутствия надлежащего осуществления профилактических мероприятий со стороны правоохранительных органов, а также имеющихся просчетов при их раскрытии, — следует из информации прокуратуры региона. — Так, по фактам нарушений уголовно-процессуального законодательства в анализируемой сфере прокурорами внесено 206 представлений, 153 требования, по результатам рассмотрения которых 172 лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

По итогам обсуждения Алексей Тимошин потребовал принять меры к повышению эффективности работы на данном направлении.

ИА «Орелград»