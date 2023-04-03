Орловцы подали более 800 заявления на патенты

Налоговые органы региона оценили востребованность патентной системы налогообложения.

В Орловской области налоговой службой региона за январь-февраль 2023 года было обработано более 800 заявлений на получение патента и более трех тысяч уведомлений об изменении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых платежей (взносов) и пособий. Такие данные привели в региональном Управлении ФНС. Статистика говорит о том, что интерес к указанной системе налогообложения в Орловской области не снижается – текущие показатели соответствуют уровню прошлого года.

«Патентная система является одной из наиболее популярных систем налогообложения среди налогоплательщиков, — говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. — Чаще всего ее применяют предприниматели, оказывающие услуги по перевозке грузов, розничной торговли, услуги общественного питания, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств».

Напомним, что власти регионов самостоятельно формируют условия выдачи патентов, в том числе дифференцированные ставки. Ранее Орловский облсовет народных депутатов утвердил перечень видов предпринимательской деятельности, по которым можно приобрести патент. Стоимость зависит не только от вида деятельности, но и от срока действия патента, а также от количества работников и района, где работает обладатель патента.

По сути, это один из видов упрощенной системы уплаты налогов, поскольку сама стоимость патента является своего рода налогом. Более подробно о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории региона можно ознакомиться на сайте Управления ФНС России по Орловской области. Ведомство напоминает, что в регионе действуют законы, устанавливающие льготную налоговую ставку для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Кроме того, налоговики напомнили орловцам о том, как в 2023 году уменьшить налог по патенту на уплаченные страховые взносы. Сделать это можно, уплатив страховые взносы на КБК единого налогового платежа и подав заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов, так и указав КБК страховых взносов в платежном поручении при наличии положительного сальдо ЕНС.

«В новом письме отмечено, что указанный выше порядок применим и для ПСН, — говорится в информации ФНС. — Кроме того указано, что в случае уплаты фиксированных страховых взносов на КБК ЕНП при наличии положительного сальдо не менее суммы таких страховых взносов, налогоплательщик также вправе уменьшить сумму налога по ПСН на указанные суммы уплаченных страховых взносов при представлении соответствующего уведомления».

ИА «Орелград»