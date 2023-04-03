В Орле каждое четвертое правонарушение оказалось «пьяным»

Более тысячи протоколов на пьяных граждан составила полиция.

В Орловской области всего за два первых месяца текущего года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 4290 различных административных правонарушений. Отметим, что данная статистика не учитывает нарушения в сфере безопасности дорожного движения и нарушения миграционного законодательства. Из общего числа выявленных правонарушений 4105 проступков подпадают под действие КоАП РФ, а остальные являются нарушениями требований к обеспечению тишины и покоя граждан, ответственность за которые предусмотрена областным административным законом.

По данным Управления МВД России по Орловской области, чуть менее половины выявленных в регионе административных правонарушений прямо или косвенно связаны с алкоголем. Так, согласно ведомственной статистике, в этом году составлено уже 1235 протоколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 522 — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Также было выявлено 257 фактов мелкого хулиганства, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ.

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 395 информационных писем, а также 53 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, — сообщает Управление МВД. — Среди населения распространено свыше 8,5 тысячи памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности, в печатных изданиях опубликовано 47 статей по данной тематике, на интернет-ресурсах размещено 26 информаций».

Кроме того, для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции, а также вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования в этом году было выявлено 305 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»