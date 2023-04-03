В Орле возник риск невыполнения программы капремонта?

КСП отчиталась о проверке выполнения областной адресной программы.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» и целевого эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Результаты проверки были озвучены аудиторами в Орловском облсовете народных депутатов.

КСП вскрыла нарушения на 195,069 миллиона рублей, из них нарушения в сфере бухучета составили 47,837 миллиона. Также было установлено, что при актуализации программы показатель исполнения понижался в каждом трехлетнем периоде. Так, в актуальной редакции по сравнению с редакцией от августа 2021 года количество многоквартирных домов (МКД), запланированных к капремонту, сократилось почти в 2 раза. Одновременно в периоде на 2042-2044 годы их число возросло на 1560.

«Вследствие внесения изменений в региональную программу и переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2042-2044 годы утверждены фактически неисполнимые показатели, — отмечено в отчете КСП. — В нарушение ст. 182 Жилищного кодекса РФ Фондом за 2020 год не выполнено обязательство по обеспечению проведения комплексного капремонта общего имущества в 34 МКД с запланированным объемом строительно-монтажных работ на сумму 146,951 миллиона рублей».

КСП предупреждает, что «существует риск возникновения дефицита финансового обеспечения дальнейшей реализации региональной программы без применения мер финансовой поддержки при ее реализации, предусмотренных ст. 191 Жилищного кодекса РФ, ввиду невозможности возврата заимствованных на проведение капитального ремонта в 523 МКД средств в течение срока действия региональной программы с учетом 100-процентной собираемости взносов». Срок возврата денежных средств собственниками этих домов составит от 10 до 105 лет, а в среднем — 37 лет, подсчитали аудиторы.

Кроме того, по состоянию на 31 октября 2022 года по сравнению с началом года отмечен рост дебиторской задолженности по уплате взносов на капремонт собственниками помещений — на 13,5 процента, а по сравнению с началом 2021 года — на 22 процента. Задолженность составила на 31 декабря 2020 года – 591,9 тысячи рублей, на 31 декабря 2021 года – 636,4 тысячи рублей, на 31 октября 2022 года – 722,4 тысячи рублей. По взносам собственников на капремонт по общему счету регионального оператора по сравнению с началом 2021 года рост дебиторской задолженности наблюдается по взносам на 19,8 процента, по сравнению с началом 2022 года — на 12,5 процента.

ИА «Орелград»