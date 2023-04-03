В Орле вручили награды бойцам СВО

Ордена и медали за отвагу и самоотверженность вручили троим орловцам. Одному из них – посмертно.

Так, награды удостоился майор Алексей Шмаков, сообщает пресс-служба Горсовета. Он погиб в зоне СВО. За отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, его наградили орденом Мужества посмертно. Медаль передали матери и вдове погибшего бойца.

Во время церемонии награждения председатель Орловского горсовета Василий Новиков отметил, что подвиг Алексея Шмакова навсегда будет вписан в историю вместе с подвигами других орловцев. Он поблагодарил мать бойца за воспитания настоящего мужчины и защитника.

Также орден Мужества вручили бойцу Григорию Ларину. Указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2022 года его наградили за мужество и самоотверженность. Медаль Жукова за мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, получил рядовой Алексей Быков.

«Хочу от себя лично, жителей Орла, депутатов городского Совета выразить вам слова благодарности за ваше мужество и самоотверженность, за то, что отстаиваете интересы России и нашей безопасности. Каждый из вас – герой нашего Отечества. Как и ваши отцы, деды и прадеды, вы сегодня находитесь на передовой и ведете борьбу с неонацистами. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей силой духа», — добавил Василий Новиков.

ИА «Орелград»