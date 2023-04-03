В Орловской области начали обследовать личные хозяйства

В регионе стартовало выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области стартовало выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан. Оно продлится по 11 апреля, а затем – с 1 по 11 июля и охватит 800 личных подсобных хозяйств граждан, расположенных на 28 участках наблюдения в сельской местности. Статистики отмечают, что указанное выборочное обследование – это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах простых граждан.

«Его основная задача — получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам, — подчеркнули в Орелстате. — Опрос членов личных подсобных хозяйств проводится специально обученными интервьюерами на основании бланка формы федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан».

Орловцев просят с пониманием отнестись к обследованию и не бояться «утечки информации».

«Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации», — заверили в Орелстате.

Добавим, что интервьюеры сами пройдут по хозяйствам, отобранным для участия в акции. Они обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также проинформировать о целях и задачах обследования. Всего в Орловской области будут работать 28 интервьюеров.

ИА «Орелград»