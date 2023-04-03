В Орловской области стартовала подчищающая иммунизация от кори

3.4.2023 | 18:01 Медицина, Новости

До конца года в регионе прививку от кори поставят тем, кто не вакцинировался от этого заболевания и не переносил его.

Иммунизацию проводят в рамках распоряжения Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, с 1 апреля по 31 декабря текущего года на территории региона будет проходить подчищающая иммунизация от кори. Ей подлежат ранее не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори, или привитые однократно лица.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области просит проверить информацию о вакцинации против кори у себя и своих детей.

«Если пришло время прививки или нет сведений о проведении прививки против кори, обратитесь в свою поликлинику по месту жительства и пройдите вакцинацию против кори бесплатно», — говорится в сообщении управления.

В ведомстве напоминают, что корь – это опасное вирусное заболевание, заразное практически в 100% случаев. Оно может протекать в тяжелой форме, вплоть до летального исхода.

Также ведомство рекомендует позаботится о своих работниках предпринимателей и компании, которые привлекают к деятельности иностранцев.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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