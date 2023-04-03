Жителя Ливен лишили свободы после попойки

Нетрезвый мужчина только чудом не убил своего собутыльника.

Ливенским районным судом Орловской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подробности сообщила пресс-служба райсуда.

Преступление было совершено в конце ноября 2022 года. В тот день в гости к подсудимому пришел его приятель. Друзья засиделись за столом до позднего вечера. Они совместно распивали спиртные напитки. Как это, порой, бывает, в процессе распития спиртного в столовой дома произошла ссора, «в ходе которой у подсудимого возник умысел, направленный на причинение вреда здоровью потерпевшего».

Иными словами, хозяину дома чем-то не понравилось поведение или слова гостя, и он решил с ним расправиться. Подвыпивший мужчина схватил нож, который лежал рядом на тумбочке, после чего встал со стула и, приблизившись к сидевшему напротив него на диване гостю, ударил клинком того в область груди. Рана оказалась тяжелой и опасной для здоровья потерпевшего. Сообщается, что подсудимый нанес последнему телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», — уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»