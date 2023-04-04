Гостиничный комплекс «Орел-Отель» попытаются продать в пятый раз

Цена невостребованного муниципального имущества превысит один миллиард рублей.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило всех заинтересованных лиц о проведении электронного аукциона, который проведет оператор электронной площадки «Сбербанк-АСТ». На торги выставят гостиничный комплекс «Орел-Отель», который подлежит продаже в рамках прогнозного плана приватизации на 2023 год. Аукцион назначен на 5 мая. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до указанной даты. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 часов 3 мая, а на 4 мая назначено рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.

Впрочем, состоится ли он – большой вопрос. Предыдущие аукционы по продаже пакета акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» — 22 апреля и 3 сентября 2021 года, а также 19 мая и 30 июня 2022 года — были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Как и прежде, власти выставят на продажу только один лот. Он представляет собой 100 процентов акций «Орел-Отеля» — всего 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, которые полностью принадлежат муниципальному образованию «Город Орел».

Начальная цена пакета на этот раз установлена в размере 1,008 миллиарда рублей. Она была определена на основании отчета независимого оценщика об оценке обыкновенных именных бездокументарных акций, выполненного ООО «Центр Оценки». Шаг аукциона установлен в размере 50,427 миллиона рублей. Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей. Он состоит из номинальной стоимости 10 823 акций, номинальная стоимость каждой из которых составляет 1000 рублей.

Основные виды деятельности общества – обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов, предоставление номеров под офисы по договорной цене, оказание туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательская деятельность, реализация товаров народного потребления и др. Покупатель, по сути, получит семь объектов: гостиницы «Орел» и «Русь», два земельных участка под ними, два сарая и один гараж. Отметим, что здание гостиницы «Орел» является памятником, на него оформлено охранное обязательство.

По данным продавца, в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работников общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 83 человека. Земельные участки, расположенные под объектами недвижимости — зданиями гостиниц «Русь» и «Орел», находятся в долгосрочной аренде общества.

ИА «Орелград»