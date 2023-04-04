Орловцам предлагают жаловаться на мусор, дороги и автобусы через «Госуслуги»

Департамент надзорной и контрольной деятельности напомнил о возможности повлиять на качество жизни в регионе.

Жалобы и предложения от жителей Орловской области принимают через платформу обратной связи портала «Госуслуги». В сообщении можно рассказать о проблемах населенных пунктов, пожаловаться на выплаты пособий и озвучить свои предложения по улучшению жизни в регионе.

Орловцы могут, например, указать на мусор, ямы на дорогах или потухшие фонари. Также есть возможность задать вопросы о начислении пособий, получении господдержки и даже способах записи к врачу.

Кроме того, все желающие могут предложить свои варианты благоустройства территории проживания и улучшения социальной жизни, вплоть до перемен в школьных меню. Все жалобы и предложения дойдут до профильных ведомств благодаря платформе обратной связи на портале «Госуслуги» или приложению для мобильных телефонов «Госуслуги. Решаем вместе». Также обратная связь налажена на официальных сайтах органов местного самоуправления через специальный баннер.

Платформа обратной связи представляет из себя универсальную форму для отправления сообщения в любой орган власти, местного самоуправления или бюджетную организацию, уточняют в Департаменте.

ИА «Орелград»