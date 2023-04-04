Орловцев призвали сообщать о жестоком обращении с детьми

В прокуратуре открыта «горячая линия» по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия.

Прокуратура Орловской области во взаимодействии с региональным уполномоченным по правам ребенка организовала работу «горячей линии» по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, информацию о нарушениях в данных сферах, а также о фактах ненадлежащего воспитания детей, жестокого обращения с несовершеннолетними и иных ситуациях, где создается угроза жизни и здоровью детей, можно сообщить по нескольким телефонам (список приведен ниже).

В своем годовом отчете детский омбудсмен Константин Домогатский со ссылкой на данные УМВД России по Орловской области отметил, что в 2022 году на территории региона сложилась неблагоприятная обстановка в сфере защиты детей от преступных посягательств, жестокого обращения. С января 2022 года начал отмечаться рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Благодаря комплексу дополнительных мер удалось сдержать его дальнейшее увеличение, однако все равно рост таких преступлений составил 10,3 – процента (в 2021 году было 126, в 2022 — 139).

Потерпевшими за прошлый год были признаны 122 ребенка, прирост в отчетном году в этом отношении составил 8 процентов. При этом 56 преступлений (40,3 процента) относятся к категории тяжких и особо тяжких, 39 (28,1 процента) — против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ни одно преступление, совершенное в отношении детей, не остается без внимания, подчеркнул детский омбудсмен. Уполномоченный, исходя из анализа фактов, делает закономерный вывод о необходимости совершенствования системы межведомственного взаимодействия органов и учреждений в вопросах предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних.

«Обеспечение безопасности детей, предупреждение преступности в отношении несовершеннолетних, насилия и жестокости по отношению к каждому ребенку невозможно без объединения совместных усилий всех органов и учреждений системы профилактики и эффективного использования потенциала институтов гражданского общества», — считает правозащитник.

Список телефонов «горячей линии» по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия:

— (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна (по будням с 9.00 до 18.00);

— (4862) 40-56-21 – помощник прокурора Орловской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Морозов Максим Иванович;

— (4862) 40-56-49 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Тучкова Инна Евгеньевна (по будням с 9.00 до 18.00);

— (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры области (по будням с 18.00 до 9.00 и в нерабочие дни);

— (4862) 43-08-59, 43-08-93 – аппарат уполномоченного по правам ребенка в Орловской области.