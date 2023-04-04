У лицея №28 города Орла новый директор

Ее представили коллективу, родителям и ученикам 4 апреля.

Кристина Кузнецова окончила филфак ОГУ с правом преподавания английского и немецкого. Также имеет юридическое образование. Педагогический стаж 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Орла. Начинала карьеру в школе Орловского района. Продолжила в школах №33 и №48. В последней с 2019 года была замдиректора по учебно-воспитательной работе, а с июля 2022 исполняла обязанности руководителя.

Приветствуя новый коллектив, Кристина Кузнецова отметила, что считает очень важным в работе неравнодушие.

«Мы все вместе, командой, укрепим конкурентоспособность лицея №28, улучшим климат для всех участников образовательных отношений», — цитирует нового директора пресс-служба горадминистрации.

В администрации подчеркнули, что Кристина Кузнецова прошла два этапа отбора. Показала высокий балл при тестировании в Региональном центре оценки качества образования. Успешно выдержала собеседование с аттестационной комиссией, доказав соответствие всем квалификационным требованиям.

ИА «Орелград»