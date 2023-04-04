В Орле студентов техникума познакомили с азами самоподачи

4.4.2023 | 16:15 Новости компаний, Рекомендуем

Мастер-класс по составлению резюме провели сотрудники группы компаний «ОДСК».

Мероприятие прошло 4 апреля в Орловском реставрационно-строительном техникуме.
Представители крупнейшей строительной компании региона рассказали о холдинге с 80-летней историей. ГК ОДСК, куда входит «Орелстрой», активно работает с вузами и ссузами. На работу в 2022 году в качестве маляров и плиточников приняли 36 студентов. Возможно трудоустройство без опыта.

«Это отличная возможность вырасти и стать настоящим профессионалом в крупной компании», — отметила ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала ГК ОДСК Кристина Орлова.

По ее словам, в «Орелстрое» много таких историй роста и успеха.

Специалисты ОДСК рассказали студентам, как составить резюме и в каком формате, что обязательно указать, а от чего следует воздержаться. Полученные знания студенты применили в интерактивной игре. Самые активные участники мастер-класса получили призы.

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Орелград. 2023 год

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