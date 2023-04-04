Взятки на миллион. Завершено расследование дела экс-сотрудника «Орелводоканала»

Фигурант — бывший начальник управления по закупкам и снабжению.

Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, сотрудник муниципального предприятия в период с февраля по декабрь 2020 года способствовал заключению договоров поставки продукции с одним из контрагентов. За свои «услуги» от получил от представителя организации взятку в общей сумме 40 000 рублей. Он же с сентября 2021 по март 2022 года за аналогичные действия получил от представителя одной из организаций 102 000 рублей. Кроме того, с августа 2017 года по февраль 2022 года получил от представителя двух компаний взятки на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Обвиняемый полностью признал вину и заявил, что раскаялся в содеянном, уточнили в региональном СК. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту предъявлено окончательное обвинение по части 2 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

ИА «Орелград»