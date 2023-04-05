На благоустройство «Святого источника» потратят более миллиона рублей

В Покровском районе Орловской области приступили к работам на общественной территории.

В этом году здесь появятся клумбы, скамейки, пешеходные дорожки и асфальтированный подъезд с парковкой, сообщает сайт правительства региона.

Проект благоустройства «Святого источника» утвердили по итогам голосования орловцев. Он стал одной из общественных территорий, которую преобразят в рамках программы «Формирование современной городской среды».

«Святой источник» находится в поселке городского типа Покровский на улице Дубровинского. Подрядчик уже начал подготовку к работам, которые по условиям контракта должны стартовать 1 мая. В частности, рабочие очищают дорогу к источнику.

Территория вокруг уникального объекта пока находится в не самом лучшем состоянии. Но уже в этом году к концу июля здесь заасфальтируют проезжую часть, сделают автостоянку, выложат брусчаткой пешеходные дорожки, а также установят урны и лавочки. На эти цели заложено 1,1 миллиона рублей.

«Необходимо сделать этот объект один раз хорошо, чтобы не было необходимости в дальнейшем переделывать, — цитирует губернатора Орловской области Андрея Клычкова пресс-служба. — Люди сами выбрали эту территорию для благоустройства, поэтому ее необходимо сделать комфортной для пребывания, чтобы сюда хотелось приезжать», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в этом году в регионе было запланировано благоустройство 49 общественных территорий и более 80 дворов, благодаря привлечению дополнительных средств, список будет больше. Ход работ будут контролировать в формате «Народная приемка». Оценку благоустройству смогут дать в том числе и местные жители.

ИА «Орелград»