Орловские фермеры передали бойцам СВО пять тонн картофеля

В зону СВО отправили посылку от земледельцев деревни Малая Куликовка.

Фермеры собрали для бойцов пять тонн картофеля, сообщает канал «Вести-Орел».

Гуманитарный груз отправили 5 апреля из деревни Малая Куликовка Орловской области. Местные аграрии собрали для бойцов пять тонн картофеля, выращенного собственными руками. Фермеры обещают, что в начале июля, когда соберут новый урожай, передадут в зону СВО новый груз и сформируют запас для дальнейших посылок на фронт.

Добавим, что на днях в зону СВО прибыл гуманитарный груз от жителей Колпянского района. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, в посылке весом в 2 тонны есть все, о чем просили орловские бойцы. Это новые комплекты одежды, тактические костюмы с наколенниками и налокотниками, тактические перчатки и ботинки, разгрузочные жилеты, носки, сапоги и кепки.

Также в посылку укомплектовали технику и электронику, антидроновое ружье и дизельный генератор от орловских бизнесменов. Традиционно в гуманитарный груз включили продукты питания, медикаменты и предметы личной гигиены.

ИА «Орелград»