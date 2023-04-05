Скамейки, аптечки, вода. Клычков распорядился обустроить подвалы

5.4.2023 | 15:00 ЖКХ, Новости

В Орловской области в очередной раз обсудили состояние укрытий для населения на случай ЧС.

Заседание Оперативного штаба состоялось 5 апреля. Под укрытия рассчитывают приспособить подвалы многоквартирных домов. Первоочередная задача – обследовать потенциальные помещения для укрытия и оценить их состояние. Подходящие необходимо будет обустроить с учетом потребностей на случай нахождения в них людей.

«Такие подвальные помещения должны быть приведены в порядок и обеспечены минимальным набором необходимых вещей – скамейки, аптечки, вода, — цитирует пресс-служба губернатора. —  Каждый житель должен знать, в какое подвальное помещение ему отправляться в случае ЧС», — заявил в ходе совещания глава региона Андрей Клычков.

Напомним, в Орловской области есть интерактивная карта укрытий. Ознакомиться с ней можно по ссылке. Исследуя предоставленную информацию, орловцы отмечали, что по некоторым адресам нет подвалов, по другим — помещения в удручающем положении. Жилинспекция активно работает с заявками граждан. Подвалы постепенно очищаются от мусора, устраняются течи в коммунальных сетях.

ИА «Орелград»

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