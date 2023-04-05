В «Бунинке» презентуют народный костюм Орловской области

Также пройдет встреча сразу с двумя народными мастерами.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 7 апреля в 12.00 в стенах указанного учреждения пройдет презентация выставки народного костюма Орловской губернии. Мероприятие получило название «Нет живописнее русского наряда!». В его рамках также состоится встреча с Народным мастером России Натальей Ильиной и Народным мастером Орловской области Лилией Макаровой.

«Пофантазировать не только об облике кукол, но может быть даже о своем собственном, дополненном деталями народного костюма, подумать о смыслах и ощутить себя причастным к истории родного края можно, посетив выставку-презентацию, — говорят в «Бунинке». – В этот день гости библиотеки смогут увидеть показ надевания традиционного свадебного головного убора Хотынецкого уезда Орловской губернии. Посещение мероприятия возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, не забывайте соблюдать социальную дистанцию. Ждем всех желающих!».

Организаторы также отметили, что вышеуказанные народные мастера не только бережно сохраняют традиционные технологии народных художественных промыслов и ремесел, но и передают свои знания и умения юным ученикам. Они детально и кропотливо изучают подлинные образцы праздничной народной одежды, состав, крой и декор каждого элемента костюма и сложнейшие головные уборы. Все это затем и помогает им создавать уменьшенные аналоги. Результатом многолетнего труда стала коллекция кукол в праздничных костюмах различных районов Орловской области.

Тем временем, в Орловском государственном объединенном литературном музее И.С.Тургенева прошло торжественное закрытие выставки «Куда иголка, туда и ниточки». Как сообщили в Орловском государственном институте культуры, она была подготовлена магистрантом кафедры культурного наследия ОГИК, Народным мастером России Марией Семеновой, знатоком традиционной орловской вышивки и кружевоплетения.

«Широко известны ее работы в старинной технике «орловского списа», — отметили в ОГИК. — Она не только сама во всех тонкостях постигла секреты этого древнего ремесла, но много лет обучает искусству списового шитья учащихся Орловской детской школы искусств и народных ремесел».

На выставке были экспонированы работы как самой мастерицы, так и ее учеников. Этнографические коллекционные изделия соседствовали с современными воспроизведениями старинных образцов.

«Особенный интерес вызывали авторские интерпретации традиций русского народного костюма, вышивки, кружевоплетения, актуальные для сегодняшнего дня – современные аксессуары, детали одежды, предметы интерьера, — подметили в ОГИК. — По замыслу автора, выставка призвана убедить зрителя в жизнеспособности народной эстетики, её созвучности мироощущению наших современников. Экспозиция работала на протяжении марта. К ее закрытию автор приурочила творческую встречу с аудиторией и мастер-класс, в продолжении которого публика увлеченно осваивала секреты списового шитья».

ИА «Орелград»