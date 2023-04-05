В Орле прокуратура проверяет информацию об обрушении «Дворянки»

Фото и видео с места, «где полный ландшафтный треш», появилось в соцсетях.

По мнению автора публикации, проблема в разрушении водостока, которое произошло минувшим летом. Потоки воды пошли мимо коммунального пути.

«Песчаные отложения ( не знаю как правильно называется это природное явление) разрушены, на других — огромные трещины. Вокруг дырявой трубы — траншеи, которые пешеходам надо перепрыгивать. И теперь природную красоту просто невозможно восстановить».

Автор поста также отмечает, что о поломке трубы водостока писала в прокуратуру. Надзорный орган перенаправил обращение мэру Орла Юрию Парахину. Реальных действий со стороны горадминистрации не последовало. Автор публикации опасается, что после сильного ливня может рухнуть ротонда.

«Прокуратурой Орловской области проводится проверка по данному вопросу», — такой комментарий надзорного органа появился под публикацией 5 апреля.

ИА «Орелград»