В Орле провели выпускной экзамен без участия выпускников

В Орловской области прошла апробация новой технологии сдачи ОГЭ.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области прошла апробация основного государственного экзамена (ОГЭ). Напомним, этот вид испытаний предстоит пройти девятиклассникам региона. Для апробации был выбран экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КОГЭ). Но самое интересное – он был проведен без участия девятиклассников.

«Тренировочное мероприятие прошло в 27 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) основного периода ОГЭ с привлечением руководителей ППЭ, технических специалистов и организаторов в аудитории, — рассказали в Центре. — В рамках апробации работники ППЭ познакомились с программным обеспечением «Станция КОГЭ», разработанным Федеральным центром тестирования».

Директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев отметил, что проведение КОГЭ аналогично процедуре ЕГЭ по информатике в компьютерной форме: экзаменационная работа полностью выполняется на компьютере, индивидуальный комплект участника состоит из бланка регистрации. «Внедрение новой технологии позволит осуществлять проверку экзаменационных работ участников КОГЭ без привлечения экспертов предметной комиссии по информатике», – заявил Дмитрий Логутеев.

Напомним, что 1 марта 2023 года в Орловской области был завершен прием заявлений девятиклассников на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2022/2023 учебном году. Заявления принимались в школах. В этом учебном году ГИА-9 включает в себя четыре экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору по двум учебным предметам (выбрать можно было из списка: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ).

Как уточнили в Центре, участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут сдавать по желанию экзамены только по обязательным учебным предметам. Для них продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. Проведение ГИА-9 в 2023 году запланировано в три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный или индивидуальный учебный план, а также получившие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

ИА «Орелград»