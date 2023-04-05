Вынесен приговор экс-руководителю УКХ Орла

5.4.2023 | 17:33 Новости, Происшествия

Условный срок — за 80 млн рублей нанесенного бюджету ущерба.

Дело о превышении полномочий рассматривал Советский районный суд. В его основу легли материалы регионального УФСБ. Исполняющий обязанности руководителя УКХ Орла в декабре 2020 организовал проведение торгов на заключение контракта для внедрения первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации. При этом техзадание готовил потенциальный победитель —  ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Получившийся у единственного поставщика продукт оказался не пригоден к использованию. Тем не менее подрядчик получил оплату в полном размере. Так казне города был нанесен ущерб в размере 80 млн рублей.

Суд назначил Дмитрию Фролову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также он лишен права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года. Приговор может быть обжалован, уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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