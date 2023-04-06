Аграрный университет получил охрану как памятник

Охранное обязательство выписано на комплекс университетских зданий.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Речь идет о комплексе зданий и сооружений Орловского государственного аграрного университета (ОГАУ). Основанием для включения архитектурного ансамбля в реестр памятников стало постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 19 октября 2001 года «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

Напомним, что комплекс зданий расположен в Орле на улице Генерала Родина. Границы территории данного объекта культурного наследия были утверждены в 2015 году приказом областного управления культуры и архивного дела. При этом предмет охраны не был утвержден. В соответствии с новым охранным обязательством, на территории ансамбля запрещаются строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик. Запрещено проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов. На территории ансамбля зданий разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить функционирование в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт и реставрацию, а также его приспособление для современного использования. Собственник обязан осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, обеспечивать сохранность и неизменность облика объекта.

Запрещено использовать ансамбль для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло, под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции. Отдельно в документе прописаны требования к обеспечению доступа к указанному объекту культурного наследия: доступ во внутренние помещения по согласованию с собственником должен быть обеспечен в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, а к самому объекту культурного наследия — с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00 часов.

ИА «Орелград»