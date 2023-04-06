Государство выяснит, как и чем питаются жители Орловской области

В регионе стартовало выборочное наблюдение рациона питания населения.

Как сообщает Орелстат, 6 апреля в Орловской области стартовало «Выборочное наблюдение рациона питания населения». Мероприятия продлятся по 5 мая 2023 года, организатором выступила Федеральная служба государственной статистики. Наблюдение проводится во исполнение постановления правительства страны в целях получения статистической информации, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.

«Наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами), — пояснили в ведомстве. — Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

Отметим, что наблюдение проводится по всей стране. Непосредственно в Орловской области обследованию подлежат 340 домохозяйств, в том числе 220 – в городской местности. Например, в Орле планируется изучить рацион питания в 80 домовладениях, в Ливнах – в 40, в Мценске – в 20. Интервьюеры также посетят дома в Болховском, Урицком, Мценском, Ливенском, Покровском, Кромском и Колпнянском районах, а также в Орловском муниципальном округе. В целом по России данным статистическим наблюдением будет охвачено 45 тысяч домашних хозяйств, интервьюеры изучат рацион питания жителей всех регионов страны. Кстати, на период проведения опросов домохозяйств в Орловской области будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками полиции.

ИА «Орелград»