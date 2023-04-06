На дороги частного сектора Орла направят 656 млн рублей

Планируется обновить покрытие по 120 улицам.

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил в соцсетях, что работы будут проводиться в ближайшие три года. Средства выделяются Дорожным фондом Орловской области.

«Начнём с ул. Полевой, ул. Высокой, ул. Радищева, ул. Волжской, ул. Гвардейской и пер. Южного. Основная задача — обновить, а в большинстве случаев уложить с нуля асфальт на проезжей части. Где позволяют габариты — сделать тротуары», — написал Юрий Парахин.

На «Госзакупках» 4 апреля размещен открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации и выполнение капремонта дорог Орла на улицах частной жилой застройки. Цена — 656 488 443 рубля 75 копеек. Заявки на участие в отборе от подрядчиков принимают до 20 апреля.

Полный список улиц, на которых планируется до 2025 года ремонт, можно увидеть в соцсетях мэра Орла.

ИА «Орелград»