Орловцу дали более 10 лет за смерть собутыльника

6.4.2023 | 14:06 Закон и порядок, Новости

В Хотынце вынесен обвинительный приговор в отношении «случайного убийцы».

Как сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, вынесен обвинительный приговор в рамках рассмотрения уголовного дела, возбужденного на местного жителя по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Судом и следствием было установлено, что данный гражданин совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено по «пьяной лавочке».

Как уточнили в пресс-службе суда, подсудимый вместе с тремя приятелями распивал спиртное в доме одного из них. В ходе распития алкогольных напитков вспыхнула ссора. Подсудимый завел разговор о слухах – до него, мол, донесли, что один из собутыльников негативно высказывался в его адрес в разговорах с другими людьми. Мужчины прямо за столом поспорили насчет этого. В результате подсудимый на почве личных неприязненных отношений набросился на своего оппонента с кулаками. Он нанес ему множество ударов, пришедшихся в область жизненно важных органов. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался от побоев.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и в содеянном раскаялся. Несмотря на это, он получил достаточно суровое наказание.

«Судом подсудимому назначено наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда. — Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»

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