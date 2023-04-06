В деле о законности рекламы в Орле появился новый ответчик

Антимонопольщики решили привлечь к рассмотрению дела УМИЗ.

Как уже рассказывал «Орелград», в марте 2023 года Управлением ФАС России по Орловской области было возбуждено дело в отношении администрации города Орла по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В качестве заинтересованного лица был привлечен региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. И вот теперь в деле появится еще одно лицо – управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

В основу дела легла жалоба местного жителя, заявившего в УФАС, что рекламные конструкции на Московском и Наугорском шоссе не соответствуют типу и виду конструкций, определенных «Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Орла». Последняя была утверждена постановлением мэрии в 2016 году. УФАС установило, что вышеуказанным департаментом ране были выданы предписания о демонтаже указанных конструкций, которые были направлены, в том числе, в администрацию Орла.

Кстати, антимонопольное дело заведено «в связи с наличием в бездействии администрации города Орла, выразившемся в неосуществлении действий по демонтажу вышеуказанных рекламных конструкций, признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных частью 1 статьи 15 Закон «О защите конкуренции». Антимонопольщики еще в 2021 году выдали мэрии предупреждение о прекращении бездействия, но информация от нее о его выполнении в установленный срок им не поступила.

Рассмотрение дела было назначено на 24 марта 2023 года. Представителем администрации города было заявлено ходатайство о привлечении нового ответчика — управления муниципального имущества и землепользования. Дело в том, что именно на УМИЗ возложены функции по организации размещения наружной рекламы на территории города Орла, в том числе осуществление мероприятий по демонтажу рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не истек.

Таким образом, демонтаж рекламных конструкций относится к полномочиям управления муниципального имущества и землепользования. Одновременно с этим УМИЗ является структурным подразделением администрации города Орла. А комиссия УФАС установила, что письма в ресурсные организации «по вопросу прекращения подачи электроэнергии в целях демонтажа рекламных конструкций направлялись администрацией города Орла». То есть, мэрия, видимо, участвовала в решении данной проблемы. Поэтому комиссия УФАС пришла к выводу, что для решения вопроса о прекращении участия администрации в деле имеющихся материалов недостаточно. Словом, мэрия остается в числе ответчиков, список которых пополнило УМИЗ. Очередное рассмотрение дела назначено на 3 мая.

К слову, администрации города сообщила в антимонопольную службу, что по состоянию на 20 марта 2023 года оба светодиодных экрана демонтированы рекламораспространителями самостоятельно. При этом, как пишут антимонопольщики, из представленных фотоматериалов усматривается, что демонтаж рекламных конструкций выполнен частично – не демонтированы стойка конструкции и бетонный блок. В связи с этим мэрию призвали уточнить позицию: полностью ли выполнен демонтаж рекламных конструкций; что является рекламной конструкцией; являются ли стойка конструкции и бетонный блок частью рекламной конструкции?

ИА «Орелград»