В Мценске и вокруг него займутся спортом

Мценские власти утвердили муниципальные программы развития физкультуры.

Власти города Мценска и Мценского района параллельно в обновленной редакции утвердили паспорта муниципальных программ развития физкультуры и массового спорта. Так, в городе Мценске уточнили объемы финансирования и перечень запланированных мероприятий. Действие местной программы рассчитано на 2023-2025 годы. Общий объем ее финансирования составит 19,435 миллиона рублей. Отметим, что из них 18,347 миллиона рублей планируется выделить уже в текущем году. Основная часть финансирования будет направлена на благоустройство спортивной площадки, расположенной микрорайоне Коммаш, на что планируется выделить 17,643 миллиона рублей. Кроме того, почти четверть миллиона рублей будет выделено на эскизный проект благоустройства данной спортивной площадки и проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости данного проекта.

В Мценском районе действие аналогичной программы также рассчитано на период до 2025 года. Объем ее финансирования составляет 14,384 миллиона рублей. В рамках программы планируется увеличить долю населения Мценского района, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 51 процента к 2025 году. Доля местных жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регулярно занимающихся спортом, должна вырасти до 18,6 процента.

В паспорте программы отмечено, что на территории Мценского района имеется определенная материальная база для занятий спортом и физкультурой, в том числе плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы, плавательный бассейн и другое. По данным местных властей, в 2020 году регулярно спортом и физкультурой занималось 39,7 процента местных жителей. Ежегодно на территории района проводится более 50 комплексных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

ИА «Орелград»