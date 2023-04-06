В Мценске придумали, как вылезти из долгов

Задолженность подвергнут инвентаризации и ужесточат за ней контроль.

Администрация города Мценска утвердила «дорожную карту» по погашению и сокращению просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам райцентра на 2023-2025 годы. Документ принят в целях повышения качества управления муниципальными финансами, а также создания условий по сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. Поясним, что 24 марта правительство Орловской области утвердило собственную «дорожную карту» по погашению долгов и настоятельно рекомендовало муниципалитетам сделать то же самое.

Мценский план состоит примерно из десятка мероприятий. Так, им предусмотрено проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности, включая анализ причин образования долга и мер, принимаемых к погашению. Планируется ужесточить контроль за работой казенных и муниципальных учреждений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. Их будут проверять «на предмет обоснованности возникновения данной задолженности и достоверности отражения ее в отчетности».

«Дорожной картой» также предусмотрено проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января текущего года. Выявленные по ее итогам сведения будут переданы в городское финансовое управление, а затем по цепочке дойдут и до регионального департамента финансов. Кроме того, в Мценске планируют ужесточить текущий контроль за заключением муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Зачастую именно по таким контрактам появляются долги, поскольку заказчики опаздывают с их оплатой. Поэтому обеспечение контроля за своевременной оплатой по муниципальным контрактам попадет под особое внимание.

Власти планируют и направление дополнительных доходов местного бюджета, а также высвободившихся в результате оптимизации или экономии средств на погашение просроченной кредиторской задолженности. С муниципальными учреждениями городские чиновники будут проводить работу «в части изыскания средств, полученных от приносящей доход деятельности, на погашение просроченной кредиторской задолженности». Также на погашение долгов собираются направлять средства, сэкономленные при проведении закупок на аукционах. «Дорожная карта» будет считаться успешно выполненной, если по итогам 2023 года доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета составит 0,93 процента, 2024 года – 0,86 процента, 2025 года — 0,79 процента.

ИА «Орелград»