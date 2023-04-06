В Орле подсчитали эффект от профсоюзных проверок

Экономическую эффективность специалисты оценили в 5,5 миллиона рублей.

Экономическая эффективность от правозащитной работы Федерации профсоюзов области в 2022 году составила 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба указанной организации. Речь идет об эффекте от всех форм правозащитной работы. В Федерации уточнили, что в прошлом году большинство областных профсоюзных организаций проводили очные документарные проверки, в ходе которых изучали правоустанавливающие документы организаций, коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры с работниками, штатные расписания и положения об оплате труда, должностные инструкции и другие локальные нормативные акты.

«Однако ряд областных профсоюзных организаций фактически отстранились от правозащитной работы, не участвовали в нормотворческой деятельности, не представляли интересы профсоюзов в работе комитетов и комиссий при их обсуждении, — с сожалением констатируют в ФПОО. — Функции профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства обеспечивает правовая инспекция труда Федерации профсоюзов области, в которую входят четыре штатных и три иных юриста, работающих в профсоюзных органах, 18 внештатных правовых инспекторов труда ФПОО и 38 внештатных, состоящих на учете в областной организации профсоюза работников образования. Ими в 2022 году проведено 253 проверки соблюдения законодательства о труде».

Совместно с органами прокуратуры профсоюзы в минувшем году провели 10 проверок, совместно с Государственной инспекцией труда — 12 проверок. По сравнению с 2021 годом количество таких мероприятий снизилось. Наибольшее количество проверок (179) было проведено правовыми инспекторами труда областного профсоюза работников образования, 27 проверок провели инспекторы областного профсоюза работников АПК.

«В ходе всех проводимых профсоюзами области проверок на предприятиях и в организациях выявлено 397 нарушений трудового законодательства, большинство из которых работодателями устранены в добровольном порядке, — добавили в ФПОО. — В органы прокуратуры и Государственной инспекции труда направлено три материала о нарушениях, по которым приняты меры, два должностных лица привлечено к административной ответственности».

ИА «Орелград»