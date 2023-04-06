В Орле взялись за разоблачение чиновничье-компрадорского слоя

Орловские ученые социалистической ориентации заявили о своих планах.

В Орле состоялось отчетно-выборное собрание регионального отделения общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» («РУСО»). Как сообщается на сайте КПРФ, в нем приняли участие более 20 членов организации. Орловское отделение пополнилось четырьмя молодыми учеными, средний возраст членов организации теперь составляет около 40 лет. Собрание признало работу Совета РУСО за отчетный период удовлетворительной и наметило очередные задачи на два года вперед.

Среди них выделяются задачи по «разоблачению реакционной роли могущественного чиновничье-компрадорского слоя и распространению оправдавших себя форм и методов научно-просветительской деятельности среди населения по сохранению социалистических идей и ценностей по борьбе с ложью и клеветой в отношении советского прошлого». Также орловские ученые решили принимать активное участие в научном поиске, обеспечивающем получение новых фундаментальных и прикладных знаний и их использование при разработке федеральных, региональных и отраслевых инновационных проектов.

Не обошли они вниманием и тему предстоящих выборов губернатора. Напомним, нового главу региона жители Орловской области будут выбирать в сентябре 2023 года. Большого секрета в том, кого именно решили поддерживать ученые социалистической направленности, нет учитывая партийную принадлежность действующего главы региона. Кроме того, ученые решили, что в ближайшие два года им необходимо продолжать и всемерно расширять практику регулярного проведения научных конференций, симпозиумов, «круглых столов», форумов на общероссийском, региональном уровнях. Также они планируют существенно увеличить объем и «поднять теоретическое содержание печатных публикаций, размещения на сайтах интернета выступлений по актуальным проблемам современной жизни».

ИА «Орелград»