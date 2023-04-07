Более 1500 орловцев потребовали налоговые льготы

В регионе растет количество поданных заявлений на предоставление льгот.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 марта 2023 года в местные налоговые органы поступило уже свыше 1500 заявлений о предоставлении льготы по имущественным налогам. В ведомстве подсчитали, 1048 заявлений подали физические лица, то есть простые граждане, а 731 заявление поступило от юридических лиц, то есть от организаций.

«Для корректного исчисления налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов региональная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам заранее предоставить заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу, — говорят в Управлении ФНС. — Подать заявление о представлении льготы по имущественным налогам можно через МФЦ, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по телекоммуникационным каналам связи, предоставив сведения на бумаге в любой налоговый орган лично или по почте».

Более подробную информацию о налоговых льготах, действующих на территории Орловской области, желающие могут получить с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», работающего на сайте ФНС России. Также налогоплательщики региона могут получить ответы на свои вопросы в мобильных офисах, которые в ближайшее время будут работать на базе МФЦ и различных администраций. Например, 13 апреля мобильный налоговый офис будет работать в поселке Хомутово, а 20 апреля – в Орле в «Семейном МФЦ».

«Кроме того, сотрудники Управления на регулярной основе проводят семинары, онлайн-вебинары и уроки налоговой грамотности, — добавили в областной налоговой службе. — С подробным графиком проведения публичных мероприятий можно ознакомиться в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков» на сайте ФНС России. Мероприятия проводятся бесплатно и доступны для всех категорий налогоплательщиков – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ИА «Орелград»