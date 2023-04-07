УФАС проверит тендер на строительство дома культуры под Орлом

Один из потенциальных подрядчиков подал жалобу на административный барьер.

Управление ФАС России по Орловской области возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Орловского муниципального округа по жалобе индивидуального предпринимателя. Рассмотрение дела назначено на 4 мая, сторонам предложено до этого времени подать письменные объяснения своих позиций. Предметом рассмотрения станут действия чиновников при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству Баклановского сельского дома культуры.

Это учреждение должно быть построено в селе Бакланово. Победитель тендера также должен поставить для ДК оборудование, предусмотренное проектной документацией в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В жалобе заявитель указывает, что документация конкурса содержит в своем составе требование по поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки, то есть с самим строительством. По его мнению, это приводит к ограничению конкуренции и нарушает требования части 3 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

Извещение о проведении конкурса появилось в Сети в феврале 2023 года. Начальная максимальная цена контракта составила 66,257 миллиона рублей. Заказчиком выступала администрация Орловского муниципального округа. Начало работ – с 15 мая 2023 года, окончание работ – до 30 августа 2024 года включительно. Подрядчик должен выполнить работы в установленные сроки, в соответствии с графиком. Кроме того, к контракту прилагался длинный перечень оборудования, который должен быть поставлен заказчику «для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства». В него включена разнообразная мебель, оргтехника, холодильник бытовой, зеркала для танцзала, пианино, электрический чайник, аспирационный психометр и другое.

Таким образом, согласно проектной документацией в качестве объекта выступает строительство Баклановского сельского дома культуры, включая поставку оборудования и иных немонтируемых товаров. На участие была подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям извещения. Сам конкурс был признан несостоявшимся, но чиновники решили заключить контракт с единственным участником закупки — ООО «Стройкомплект».

Предварительно изучив материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу: действия заказчика, выразившиеся в необоснованном включении в состав закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой, приводят или могли привести к ограничению конкуренции между участниками торгов. Таким образом, в действиях заказчика на данный момент усматриваются признаки нарушения части 3 статьи 17 закона о защите конкуренции. Впрочем, окончательное решение будет принято после рассмотрения дела специальной комиссией с участием сторон.

ИА «Орелград»