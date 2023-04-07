В Орле дом может уйти под землю из-за провала грунта

За 20 секунд образовалась десятиметровая яма.

ЧП произошло днем 4 апреля на улице Пятницкой. На соседнем участке находился мужчина. Он услышал звон падающей сетки, обернувшись, увидел яму, куда сполз забор. В провал также ухнули беседка, качели и мангал. Яма пока остановилась в размерах 8 метров в длину и 10 в глубину. На еще одном участке в провал сполз участок с газоном. От дома №28 до провала всего 10 метров. Жильцам пришлось переселиться, так как нахождение в здании может быть опасно.

По словам местных жителей, такой масштабный провал был на этой улице около 40 лет назад. Небольшие — метр на метр — случаются время от времени. Под улицей Пятницкой находятся искусственные пещеры, оставшиеся после выработки камня.

На месте побывали специалисты МЧС, ресурсоснабжающих организаций, представители администрации. В ближайшее время планируют сделать бетонный «замок», чтобы остановить дальнейшее расползание. Далее возможна засыпка грунтом, нужно порядка 200 кубов. Есть вопрос с подвозом, так жилая застройка довольно плотная и напрямую к яме не подъехать.

Еще один важный момент – а нет ли еще угрозы провала? Возможно, где-то рядом пустоты. Администрация Орла направила обращения в профильные организации, «с просьбой оказать содействие по геофизике, с дальнейшим определением мероприятий, с целью избежать ЧС». Так выразился начальник управления по безопасности Игорь Тарасов. Комментарий приводит пресс-служба администрации Орла.

ИА «Орелград»