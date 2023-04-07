В Орле займутся пропагандой читающего образа жизни

В регионе создана комиссия по изданию социально значимой литературы.

Комиссия по изданию социально значимой литературы будет действовать при департаменте культуры Орловской области, который издал соответствующий приказ. Это будет совещательный орган, действующий на постоянной основе. Возглавила комиссию Наталья Георгиева, руководитель департамента культуры. В состав также включены Андрей Фролов, директор «Орловского Дома литераторов», Людмила Бородина, директор областной научной универсальной публичной библиотеки им. Бунина, Вера Ефремова, директор Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева и др.

Основной задачей комиссии является рассмотрение предложений по изданию социально значимой литературы за счет средств бюджета Орловской области. Финансирование будет обеспечиваться в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Комиссия имеет право приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, общественных организаций, исключать издания из списка социально значимой литературы в случаях превышения объема ежегодного финансирования или выявления факта выхода издания в свет до рассмотрения его комиссией. Также утвержден порядок приема и рассмотрения заявок на издание социально значимой литературы. Она подается автором (соавтором, коллективом авторов) или иным правообладателем с прилагаемыми к ней документами и материалами в «Орловский Дом литераторов».

Заявка должна содержать: текст произведения, информацию с указанием рабочего названия книги, краткой аннотации, обоснование социальной значимости произведения, степень готовности книги к изданию, наличие иллюстраций и их характер, копии документов, подтверждающих приобретение права на произведение автора. Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии со следующими критериями: актуальность, оригинальность и новизна, социальная направленность заявленной литературы.

Комиссия будет учитывать потенциальную роль книги в пропаганде «читающего образа жизни», возвращения в массовое сознание культуры чтения, возрождения потребности общения с книгой, укреплении института семьи и защиты детства, содействии духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, решении молодежных проблем и воспитании патриотизма на основе отечественных традиций и ценностей.

ИА «Орелград»