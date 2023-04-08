Долги орловского бизнеса выросли на 10 процентов

Просроченная задолженность приблизилась к отметке в три миллиарда рублей.

Орелстат представил оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области по итогам января 2023 года. Сообщается, что на начало февраля общая кредиторская задолженность орловского бизнеса (под наблюдение попадают только крупные и средние организации) составила 80,329 миллиарда рублей. Данный показатель на 10,4 процента превышает уровень, сложившийся к аналогичной дате 2022 года.

Из указанной суммы просроченные финансовые обязательства составляют 2,8 миллиарда рублей, или 3,5 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Просроченных долгов не имеют предприятия следующих видов экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», а также «Предоставление прочих видов услуг».

В целом просроченную кредиторскую задолженность имеет 21 орловская организация, подпадающая под статистическое наблюдение. Такие долги имеются у предприятий коммунальной сферы, обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, торговли, транспортировки и хранения, гостиниц и предприятий общественного питания, а также у организаций, работающих в сфере операций с недвижимостью. Кстати, дебиторская задолженность на конец января 2023 года в регионе сложилась в сумме 83,777 миллиарда рублей, что составляет 127,1 процента к аналогичной дате предыдущего года. Из нее просроченная – 1,735 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема дебиторской задолженности.

ИА «Орелград»