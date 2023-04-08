Орловчанку арестовали на два месяца за поножовщину

Суд избрал меру пресечения жительнице Глазуновского района.

Глазуновский районный суд Орловской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице, которая обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений. Как сообщили в пресс-службе суда, начальник СГ ОМВД России по Глазуновскому району обратился с соответствующим ходатайством в отношении обвиняемой. Он указал, что 24 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Фигуранткой стала местная жительница, которая, по версии следствия, использовала оружие для расправы над мужчиной.

На данный момент следствие установило, что 27 февраля текущего года орловчанка, находясь в комнате, умышленно нанесла своему супругу как минимум один удар ножом в область грудной клетки слева. В результате преступных действий пострадавшему были причинены телесные повреждения в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки слева с повреждением левого легкого и развитием плащевидного пневмоторакса, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

«Проверив представленные материалы, выслушав участников процесса, судом было принято решение об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда.

Напомним, несколькими днями ранее Хотынецкий районный суд вынес обвинительный приговор по части 4 статьи 111 УК РФ. Местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина во время застолья забил собутыльника до смерти. За содеянное он получил наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»