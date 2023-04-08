Орловских чиновников обучили борьбе с коррупцией

Антикоррупционные курсы были оплачены за счет областной казны.

Администрация губернатора и правительства Орловской области подвела итоги реализации в 2022 году государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления, поддержка институтов гражданского общества». В рамках ее реализации традиционно за счет областной казны проводится обучение чиновников, в том числе впервые поступивших на государственную гражданскую службу. Речь идет, в том числе, и о курсах по образовательным программам в сфере противодействия коррупции. Аналогичные курсы устраивались и для муниципальных служащих.

Из отчета следует, что в период с 1 января по 30 декабря 2022 года главным управлением государственной гражданской службы и кадров администрации губернатора было организовано обучение 38 государственных гражданских служащих Орловской области и 26 муниципальных служащих. Они прошли курсы повышения квалификации по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской службе».

Вероятно, подобные занятия приносят положительный эффект. Об этом можно судить, например, по результатам работы телефонной горячей линии для приема сообщений о коррупционных правонарушениях государственных гражданских служащих Орловской области. Речь идет о работниках областной администрации. Из отчета следует, что такие телефоны работали в течение всего прошлого года, однако сообщений о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими, в отчетном периоде на них не поступало.

ИА «Орелград»